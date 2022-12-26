27.12.2022 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, на тему: «Туристические итоги 2022 года. Где отдыхали россияне?»

Туризм всегда остро чувствовал на себе меняющуюся геополитическую и социальную обстановку. С начала пандемии уже прошло два года и в этом году, с одной стороны, активно проходила отмена ковидных ограничений, а с другой – началась СВО и мобилизация, которые заставили турбизнес очень быстро перестроиться. Многим в индустрии пришлось развернуться на 180 градусов - закрытое небо стран Европы и юга России, проблемы с обслуживанием самолетов, неожиданное упразднение Ростуризма и под занавес — тысячи россиян, застрявших на курортах Египта. Ранее в АТОР заявили, что туристический поток из России в Европу сократился на 95% по сравнению с 2021 и 2019 годами.

В ходе брифинга будут обсуждаться следующие вопросы:

Какие убытки в 2022 году понесла туристическая отрасль?

Какой процент россиян в 2022 году вовсе отказался от путешествий?

Какие направления стали самыми популярными в этом году?

Много ли россиян проведут новогодние праздники заграницей?

Какова средняя цена новогодней поездки заграницу?

Как много туристов выбирали Черноморское побережье в этом году?

Какие страны в ближайшее время будут готовы открыть свои границы для российских туристов?

Каковы планы и прогнозы туристической отрасли на 2023 год?

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



