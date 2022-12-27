АТОР: В России не хватает премиальных объектов размещения туристов
Премиальный сегмент в 2022 году не сокращался, несмотря на кризис, отметила в эфире НСН Майя Ломидзе.
В России не хватает премиальных объектов размещения туристов, премиальный сегмент в 2022 году сильно увеличился, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в пресс-центре НСН.
«Премиальный сегмент в 2022 году не сокращался, несмотря на кризис. Дорогие туры внутри страны и за рубежом – это стабильный кусочек хлеба, который позволял индустрии держаться на плаву даже в самый разгар ограничений. Этот сегмент в этом году настолько увеличился, что даже ощущается дефицит продукта. То есть, не хватает объектов размещения, которые могли бы удовлетворить на территории России этот премиальный сегмент. На наш взгляд, проблема сейчас становится острой», - сказала Ломидзе.
Ранее Майя Ломидзе в пресс-центре НСН отмечала, что в 2022 году россияне стремились выезжать на отдых поближе к дому. По ее словам, это главная тенденция этого года.
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