АТОР: Средняя цена отдыха на 7 дней по России на одного - 75 тысяч рублей
В среднюю годовую цену недельного отдыха в России также входит перелет, отметила в эфире НСН Майя Ломидзе.
Средняя цена отдыха на 7-10 дней с перелетом по России на одного человека составляет 75 тысяч рублей, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в пресс-центре НСН.
«Средняя годовая цена недельного или десятидневного отдыха с перелетом на внутреннем рынке по оценке наших аналитиков – это примерно 75 тысяч рублей на человека. Это не все включено, условно, на базе завтрака», - сказала Ломидзе.
Ранее Майя Ломидзе в пресс-центре НСН заявила, что впервые в кризисный момент доля организованного туризма как в выездном туризме, так и во внутреннем, стала не снижаться, а расти.
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