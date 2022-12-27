АТОР: Средняя цена отдыха на 7 дней по России на одного - 75 тысяч рублей

В среднюю годовую цену недельного отдыха в России также входит перелет, отметила в эфире НСН Майя Ломидзе.

Средняя цена отдыха на 7-10 дней с перелетом по России на одного человека составляет 75 тысяч рублей, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в пресс-центре НСН.

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«Средняя годовая цена недельного или десятидневного отдыха с перелетом на внутреннем рынке по оценке наших аналитиков – это примерно 75 тысяч рублей на человека. Это не все включено, условно, на базе завтрака», - сказала Ломидзе.

Ранее Майя Ломидзе в пресс-центре НСН заявила, что впервые в кризисный момент доля организованного туризма как в выездном туризме, так и во внутреннем, стала не снижаться, а расти.

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ФОТО: РИА Новости / Артур Лебедев
ТЕГИ:РоссияТуризм
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