Глава АТОР сообщила, что Турцию в 2022 году посетило 5,5 млн россиян

«Направление номер один – это Турция. Она практически приблизилась к показателям рекордного 2019 года. В 2022 году ее посетило 5,5 млн человек. Потенциальный спрос на Турцию был выше, чем его смогли удовлетворить туроператоры. Дефицит перевозки одна из тех проблем, которая существенно влияла на весь выездной туризм. К основным направлениям также относятся Арабские Эмираты, но до турецких объемов не дошло ни одно направление», - сказала Ломидзе.

Ранее Майя Ломидзе в пресс-центре НСН заявила, что впервые в кризисный момент доля организованного туризма как в выездном туризме, так и во внутреннем, стала не снижаться, а расти.

