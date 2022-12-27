Глава АТОР сообщила, что Турцию в 2022 году посетило 5,5 млн россиян
Ни одно зарубежное направление не смогло дойти до показателей Турции, отметила в эфире НСН Майя Ломидзе.
Турцию в 2022 году посетило 5,5 млн россиян, показатель практически приблизился к показателям рекордного 2019 года, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в пресс-центре НСН.
«Направление номер один – это Турция. Она практически приблизилась к показателям рекордного 2019 года. В 2022 году ее посетило 5,5 млн человек. Потенциальный спрос на Турцию был выше, чем его смогли удовлетворить туроператоры. Дефицит перевозки одна из тех проблем, которая существенно влияла на весь выездной туризм. К основным направлениям также относятся Арабские Эмираты, но до турецких объемов не дошло ни одно направление», - сказала Ломидзе.
Ранее Майя Ломидзе в пресс-центре НСН заявила, что впервые в кризисный момент доля организованного туризма как в выездном туризме, так и во внутреннем, стала не снижаться, а расти.
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