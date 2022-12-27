АТОР: около 190 тысяч иностранных туристов посетили Россию в 2022 году

На встрече главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова с представителями туриндустрии она уточнила, что эти данные не учитывают туристов из стран СНГ.

Что касается внутреннего туризма, то, по словам Ломидзе, наиболее популярным продолжает оставаться отдых на побережье Чёрного моря. Она добавила, что также туристы часто отправлялись в краткосрочные поездки недалеко от дома.

Ранее в АТОР заявили, что около 630 тысяч россиян отправятся в путешествие в новогодние праздники, большинство из них не покинут пределы страны, сообщает RT.

