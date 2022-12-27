В АТОР заявили о росте доли организованного туризма в России в 2022 году

«Обозначились неожиданные, сенсационные тенденции. Их не было ни в один кризисный период за всю современную историю туристической индустрии России. Впервые в кризисный момент доля организованного туризма стала не снижаться, а расти. Во многом этому способствовала стабильность рынка, которую индустрия продемонстрировала в 2020 и 2021 годах. Как в выездном туризме, так и во внутреннем доля организованного туризма стала расти. Мы предполагаем, что туристам спокойнее, если их отдыхом на территории России или за рубежом занимается профессиональная организация, которая может взять на себя решение внезапно возникающих проблем», - сказала Ломидзе.

Ранее АТОР со ссылкой на Пограничную службу ФСБ РФ сообщала, что число туристических поездок российских граждан за рубеж выросло за первое полугодие 2022 года на 81,1%, если сравнить с тем же периодом в 2021 году.

