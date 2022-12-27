Глава АТОР заявила, что Северный Кавказ стал рекордсменом по количеству туристов

Дагестан стал самым популярным регионом среди российских туристов в 2022 году, отметила в эфире НСН Майя Ломидзе. 

Северный Кавказ стал рекордсменом по количеству туристов в 2022 году, при этом все рекорды побил Дагестан, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в пресс-центре НСН.

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«Абсолютный рекордсмен в этом году – это Северный Кавказ. Дагестан, который и в 2020 году и в 2021 году показывал положительную динамику плюс 15-20%, в этом году показал плюс 100%. По динамике этот регион побил все рекорды. Черноморское побережье тоже плюс 35-40% в зависимости от сезона и вида отдыха. По итогам года больше 30% динамика на Краснодарский край», - сказала Ломидзе.

Ранее Майя Ломидзе в пресс-центре НСН отмечала, что в 2022 году россияне стремились выезжать на отдых поближе к дому. По ее словам, это главная тенденция этого года.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:РоссияТуризмДагестан
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