АТОР: Туроператорам осталось выплатить 2 млрд рублей компенсаций за отмененные туры
Сумма в 2 миллиарда рублей приходится в основном на те страны, по которым сейчас невозможно предложить сопоставимый продукт, отметила в эфире НСН Майя Ломидзе.
Туроператорам осталось выплатить россиянам 2 миллиарда рублей компенсаций за отмененные туры, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в пресс-центре НСН.
«Туроператоры выплатили все, за исключением 2 миллиардов рублей. Ростуризм давал цифру в 1,5 миллиарда рублей. Это та сумма, которую нужно выплатить, включая тех туристов, которые не смогли никуда поехать в 2022 году. Понятно, что эта сумма приходится в основном на те страны, по которым сейчас невозможно предложить так называемый сопоставимый продукт, Европа теперь стала экзотикой. На наш взгляд, это не такая большая сумма по сравнению с тем, что уже было выплачено», - сказала Ломидзе.
Ранее Майя Ломидзе в пресс-центре НСН заявила, что впервые в кризисный момент доля организованного туризма как в выездном туризме, так и во внутреннем, стала не снижаться, а расти.
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