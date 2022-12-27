АТОР: Туроператорам осталось выплатить 2 млрд рублей компенсаций за отмененные туры

«Туроператоры выплатили все, за исключением 2 миллиардов рублей. Ростуризм давал цифру в 1,5 миллиарда рублей. Это та сумма, которую нужно выплатить, включая тех туристов, которые не смогли никуда поехать в 2022 году. Понятно, что эта сумма приходится в основном на те страны, по которым сейчас невозможно предложить так называемый сопоставимый продукт, Европа теперь стала экзотикой. На наш взгляд, это не такая большая сумма по сравнению с тем, что уже было выплачено», - сказала Ломидзе.

Ранее Майя Ломидзе в пресс-центре НСН заявила, что впервые в кризисный момент доля организованного туризма как в выездном туризме, так и во внутреннем, стала не снижаться, а расти.

