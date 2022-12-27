«Поближе к дому»: Глава АТОР назвала особенность туризма россиян в 2022 году

«Черноморское побережье, отдых на море – это направление номер один для любого региона. Но люди стремятся выезжать куда-то поближе к дому. В 2022 году такая тенденция укрепилась. Не на очень продолжительные сроки, зачастую пользуясь собственным автомобилем. Это яркая тенденция 2022 года», - сказала Ломидзе.

Ранее Майя Ломидзе в пресс-центре НСН заявила, что впервые в кризисный момент доля организованного туризма как в выездном туризме, так и во внутреннем, стала не снижаться, а расти.

