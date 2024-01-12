18.01.2024 в 13:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» состоится брифинг академика РАН, доктора медицинских наук Геннадия Онищенко на тему: «Тридемия. Как остановить рост заболеваемости»

В России отмечается рост заболеваемости гриппом, COVID и ОРВИ. По данным Роспотребнадзора уровень заболеваемости составляет 128,1 случая на 10 тысяч населения, что выше базовой нормы на 83%. Сложившуюся ситуацию эксперты характеризуют как тридемию - одновременное распространение трех вирусов. По прогнозам, заболеваемость пойдет на спад только в феврале–марте. Также глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил, что праздничные мероприятия привели к росту заболеваемости Covid-19, за прошедший месяц, более чем на 50%.

Тридемия. Можно ли одновременно заразиться гриппом, COVID и ОРВИ?

Какие вирусные заболевания сегодня преобладают?

Как проходит вакцинация и можно ли одновременно уколоть грипп и COVID?

В каких регионах чаще всего болеют?

Какие меры профилактики и лечения необходимы?

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало брифинга в 13:30

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

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Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

