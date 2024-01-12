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Тридемия. Как остановить рост заболеваемости

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Начало конференции

13:30

18 января 2024

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

аккредитация журналистов

7 (903) 5945437

Брифинг академика РАН, доктора медицинских наук Геннадия Онищенко 

18.01.2024 в 13:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» состоится брифинг академика РАН, доктора медицинских наук Геннадия Онищенко на тему: «Тридемия. Как остановить рост заболеваемости»

В России отмечается рост заболеваемости гриппом, COVID и ОРВИ. По данным Роспотребнадзора уровень заболеваемости составляет 128,1 случая на 10 тысяч населения, что выше базовой нормы на 83%. Сложившуюся ситуацию эксперты характеризуют как тридемию - одновременное распространение трех вирусов. По прогнозам, заболеваемость пойдет на спад только в феврале–марте. Также глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил, что праздничные мероприятия привели к росту заболеваемости Covid-19, за прошедший месяц, более чем на 50%.

  • Тридемия. Можно ли одновременно заразиться гриппом, COVID и ОРВИ?
  • Какие вирусные заболевания сегодня преобладают?
  • Как проходит вакцинация и можно ли одновременно уколоть грипп и COVID?
  • В каких регионах чаще всего болеют?
  • Какие меры профилактики и лечения необходимы?

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало брифинга в 13:30

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 (903) 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

ФОТО: Павел Кашаев

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