«Обычное явление»: Онищенко объявил о введении масочного режима
Геннадий Онищенко заявил НСН, что масочный режим будет вводиться в регионах России, а также в школах и других заведениях в случае локальных вспышек заболеваемости.
Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что в российских регионах при необходимости будет вводиться масочный режим.
«В целом по стране будет идти подъем заболеваемости. В отдельных регионах уже вводился масочный режим или будет вводиться. В отдельных школах будет вводиться масочный режим, если там появится заболевший. Медицинские учреждения у нас, конечно же, будут постоянно находиться в ограничительных мероприятиях, в частности, обязательно нужно будет носить маски, нельзя посещать пациентов в больницах и так далее. Это обычное явление», - сказал собеседник НСН.
Ранее Онищенко заявил «Радиоточке НСН», что в России начался рост заболеваемости гриппом и ОРЗ после затишья во время новогодних праздников.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru