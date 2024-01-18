«Обычное явление»: Онищенко объявил о введении масочного режима

Геннадий Онищенко заявил НСН, что масочный режим будет вводиться в регионах России, а также в школах и других заведениях в случае локальных вспышек заболеваемости.

Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что в российских регионах при необходимости будет вводиться масочный режим.

Геннадий Онищенко указал на рост заболеваемости коронавирусом в России

«В целом по стране будет идти подъем заболеваемости. В отдельных регионах уже вводился масочный режим или будет вводиться. В отдельных школах будет вводиться масочный режим, если там появится заболевший. Медицинские учреждения у нас, конечно же, будут постоянно находиться в ограничительных мероприятиях, в частности, обязательно нужно будет носить маски, нельзя посещать пациентов в больницах и так далее. Это обычное явление», - сказал собеседник НСН.

Ранее Онищенко заявил «Радиоточке НСН», что в России начался рост заболеваемости гриппом и ОРЗ после затишья во время новогодних праздников.

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ФОТО: РИА Новости
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