«Вакцинация и мигранты»: Онищенко назвал причины вспышки коклюша в России

«В 2021 году было 1100 случае заражения коклюшем, в 2022 - 3100 случаев, а за 10 месяцев 2023 года - 27800 случае коклюша. Мы требовали проведения прививок от коклюша даже во время пандемии коронавируса, но сбои все-таки были. Это повлияло однозначно. Кроме того, у нас идет миграция, прежде всего из центрально-азиатских республик, где с вакцинацией и без ковида все было неблагополучно. Надо разобраться, достает ли регионам вакцины. Нам нужно производить примерно 15 миллионов доз вакцины от коклюша, чтобы привить всех детей в первый год жизни. Ничего страшного нет, поправить ситуацию можно. Это достаточно серьезное с точки зрения клиника заболевание. Как любое заболевание, он также может вызвать осложнения», - сказал собеседник НСН.

Ранее Онищенко заявил «Радиоточке НСН», что в России начался рост заболеваемости гриппом и ОРЗ после затишья во время новогодних праздников.

