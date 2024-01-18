«Вакцинация и мигранты»: Онищенко назвал причины вспышки коклюша в России
Геннадий Онищенко рассказал НСН о причинах скачка заболеваемости коклюшем в России.
Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил о необходимости произвести порядка 15 миллионов доз вакцины от коклюша, чтобы привить всех детей до года.
«В 2021 году было 1100 случае заражения коклюшем, в 2022 - 3100 случаев, а за 10 месяцев 2023 года - 27800 случае коклюша. Мы требовали проведения прививок от коклюша даже во время пандемии коронавируса, но сбои все-таки были. Это повлияло однозначно. Кроме того, у нас идет миграция, прежде всего из центрально-азиатских республик, где с вакцинацией и без ковида все было неблагополучно. Надо разобраться, достает ли регионам вакцины. Нам нужно производить примерно 15 миллионов доз вакцины от коклюша, чтобы привить всех детей в первый год жизни. Ничего страшного нет, поправить ситуацию можно. Это достаточно серьезное с точки зрения клиника заболевание. Как любое заболевание, он также может вызвать осложнения», - сказал собеседник НСН.
Ранее Онищенко заявил «Радиоточке НСН», что в России начался рост заболеваемости гриппом и ОРЗ после затишья во время новогодних праздников.
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