Грипп накрыл планету?: Врач Онищенко рассказал о растущей заболеваемости в мире
Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН рассказал о ситуации с гриппом в мире.
Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что грипп охватил большую часть стран Европы, а также Соединенные Штаты и Азию.
«В 117 странах мира идет распространение гриппа. Если говорить о Европе, то из 36 стран в 32 уровень активности гриппа превышен. Одна страна сообщила об очень высокой заболеваемости, пять стран - о высокой, 10 - средней, 16 - низкой активности гриппа. По нашим медицинским критериям, из 36 европейских стран в 20 идет эпидемия гриппа», - сказал собеседник НСН.
По его словам, грипп не обошел и Азию с Америкой.
«Если говорить про американский континент, то там активность вируса повысилась. В Соединенных Штатах зарегистрировано 13 смертей от гриппа среди детей. Что касается Азии: в Японии идет эпидемия гриппа, в Китае и Сингапуре идет локальный подъем», - заключил врач.
Ранее Онищенко заявил «Радиоточке НСН», что в России начался рост заболеваемости гриппом и ОРЗ после затишья во время новогодних праздников.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru