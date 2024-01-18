Грипп накрыл планету?: Врач Онищенко рассказал о растущей заболеваемости в мире

По его словам, грипп не обошел и Азию с Америкой.



«Если говорить про американский континент, то там активность вируса повысилась. В Соединенных Штатах зарегистрировано 13 смертей от гриппа среди детей. Что касается Азии: в Японии идет эпидемия гриппа, в Китае и Сингапуре идет локальный подъем», - заключил врач.

Ранее Онищенко заявил «Радиоточке НСН», что в России начался рост заболеваемости гриппом и ОРЗ после затишья во время новогодних праздников.

