Грипп накрыл планету?: Врач Онищенко рассказал о растущей заболеваемости в мире

Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН рассказал о ситуации с гриппом в мире.

Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что грипп охватил большую часть стран Европы, а также Соединенные Штаты и Азию.

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«В 117 странах мира идет распространение гриппа. Если говорить о Европе, то из 36 стран в 32 уровень активности гриппа превышен. Одна страна сообщила об очень высокой заболеваемости, пять стран - о высокой, 10 - средней, 16 - низкой активности гриппа. По нашим медицинским критериям, из 36 европейских стран в 20 идет эпидемия гриппа», - сказал собеседник НСН.

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По его словам, грипп не обошел и Азию с Америкой.

«Если говорить про американский континент, то там активность вируса повысилась. В Соединенных Штатах зарегистрировано 13 смертей от гриппа среди детей. Что касается Азии: в Японии идет эпидемия гриппа, в Китае и Сингапуре идет локальный подъем», - заключил врач.

Ранее Онищенко заявил «Радиоточке НСН», что в России начался рост заболеваемости гриппом и ОРЗ после затишья во время новогодних праздников.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Даничев
ТЕГИ:ГриппГеннадий ОнищенкоЭпидемияЗдоровье

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