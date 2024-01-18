ВОЗ: Антитабачные законы защитили 5,6 миллиарда человек по всему миру
Геннадий Онищенко заявил НСН об успехах борьбы с табакокурением по всему миру.
Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН привел данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на тему защиты от табака.
«5,6 миллиарда человек или 71% населения планеты были защищены от табака как минимум одним передовым методом борьбы с курением. ВОЗ говорит о том, что страны, принявшие законы по борьбе с табакокурением, оказали положительный эффект на население. Кто-то бросил курить, кому-то запретили курить в помещении и так далее», - отметил собеседник НСН.
Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что еще в раннем возрасте детей подсаживают на электронные сигареты с тем, чтобы они затем перешли на курение обычных сигарет, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru