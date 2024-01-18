«Растереться и вперед ногами!»: Онищенко дал советы по крещенским купаниям

«Что касается купания в проруби - это дохристианская традиция, она хорошая. Я, например, тоже купаюсь с проруби, но для здоровья. Эта процедура жесткая, но полезная. Нужно соблюдать правила. По прогнозам МЧС, в грядущую ночь в купель будет опускаться 140-160 тысяч москвичей. Я думаю, цифра будет гораздо больше. По всей стране будет открыто более трех тысяч купелей. Медики будут контролировать качество воды, нет ли в ней загрязнений каких-то, сброса сточных вод и так далее. Специально у купели делается деревянный настил, глубина должна быть где-то по грудь, чтобы человек мог спокойно три раза окунуться, перекреститься и так далее. Около купели будут установлены палатки для переодевания. Также у купелей будут дежурить спасатели и медики. В Москве таких купелей будет 42 штуки, там все будет оборудовано. Эти требования для организаторов купаний», - рассказал собеседник НСН.



По его словам, перед погружением в ледяную воду людям стоит придерживаться определенных правил.



«Есть требования и для купальщиков. Есть медицинские показания, кому не рекомендуется погружаться в купель. Не надо окунаться людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, эндокринными заболеваниями, заболевания желудочно-кишечного тракта, состояния после перенесенного заболевания. Лучше всего проходят этот обряд люди, которые закаливаются. Перед непосредственными погружением нужно переодеться, выйдя из палатки, постоять, растереться, пройтись и спокойно, вперед ногами, не ныряя, постепенно погрузиться», - заключил врач.

Ранее, 17 января, заслуженный спасатель России, замначальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Щетинин в интервью НСН рассказал, что если человеку стало плохо во время нахождения в купели, нужно вытащить его из воды, отнести в тепло и дать горячий сладкий чай, передает «Радиоточка НСН».

