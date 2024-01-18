«На 21,7%!»: В России растет заболеваемость гриппом и ОРЗ

«У нас в декабре был очень интенсивный подъем заболеваемости гриппов и ОРЗ. Как мы и прогнозировали, произошло прерывание, поскольку 17 миллионов детей и два-три миллиона студентов разных форм обучения ушли на каникулы. Это сыграло позитивную роль, но тем не менее со второй недели вновь начался подъем. Получается, дети, вернувшись с каникул, неделю отучились, и начался подъем заболеваемости. На сегодняшний день в России идет увеличение заболеваемости гриппом и ОРЗ, увеличение идет на 21,7% в целом по стране», - сказал НСН Онищенко.



Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков в интервью НСН предупредил, что заболеваемость гриппом, ОРВИ и коронавирусной инфекцией в России пойдет на спад только к середине-концу марта, а в январе будет только усиливаться, напоминает «Радиоточка НСН».

