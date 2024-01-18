Врач Онищенко назвал регионы-рекордсмены по заболеваемости гриппом и ОРЗ

«В 48 субъектах РФ более чем на 20% превышен уровень эпидпорога заболеваемости для данного периода. Это Архангельск, Барнаул, Белгород, Брянск, Великий Новгород, Владивосток и так далее. Подъем все-таки есть», - сказал собеседник НСН.



Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков в интервью НСН предупредил, что заболеваемость гриппом, ОРВИ и коронавирусной инфекцией в России пойдет на спад только к середине-концу марта, а в январе будет только усиливаться, напоминает «Радиоточка НСН».

