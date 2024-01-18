Врач Онищенко назвал регионы-рекордсмены по заболеваемости гриппом и ОРЗ

Геннадий Онищенко заявил НСН, что в 48 регионах России наблюдается подъем заболеваемости гриппом и ОРЗ.

Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что в регионах России наблюдается подъем заболеваемости гриппом и ОРЗ.

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«В 48 субъектах РФ более чем на 20% превышен уровень эпидпорога заболеваемости для данного периода. Это Архангельск, Барнаул, Белгород, Брянск, Великий Новгород, Владивосток и так далее. Подъем все-таки есть», - сказал собеседник НСН.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков в интервью НСН предупредил, что заболеваемость гриппом, ОРВИ и коронавирусной инфекцией в России пойдет на спад только к середине-концу марта, а в январе будет только усиливаться, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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