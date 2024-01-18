Геннадий Онищенко указал на рост заболеваемости коронавирусом в России

«За вторую неделю 2024 года, которая закончилась 14 января, было госпитализировано 3746 человек. Идет повышение числа госпитализаций по сравнению с предшествующей неделей. Рост заболеваемости отмечен в 62 субъектах России. В 18 регионах этот рост больше, чем средний по стране», - сказал собеседник НСН.



Ранее Онищенко заявил «Радиоточке НСН», что в России начался рост заболеваемости гриппом и ОРЗ после затишья во время новогодних праздников.

