Геннадий Онищенко указал на рост заболеваемости коронавирусом в России
Геннадий Онищенко рассказал НСН о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в России.
Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что в 18 регионах РФ рост заболеваемости коронавирусом превышает средний по стране.
«За вторую неделю 2024 года, которая закончилась 14 января, было госпитализировано 3746 человек. Идет повышение числа госпитализаций по сравнению с предшествующей неделей. Рост заболеваемости отмечен в 62 субъектах России. В 18 регионах этот рост больше, чем средний по стране», - сказал собеседник НСН.
Ранее Онищенко заявил «Радиоточке НСН», что в России начался рост заболеваемости гриппом и ОРЗ после затишья во время новогодних праздников.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Алексей Кортнев назвал переносом отмену концерта В Ростове
- В Саранске при пожаре в мебельном цехе пострадали два человека
- Минкультуры: форум «Интермузей» пройдет в новом формате
- Украшения на 10 миллионов рублей изъяли у туриста в Домодедово
- Глава Башкирии возложил часть вины за массовые беспорядки на местные власти
- Теннисист Ольховский назвал ключевое преимущество Хачанова и Рублева
- Российский пловец Илья Сибирцев сменил спортивное гражданство
- Депутаты Госдумы приняли закон о компенсации за невыплату заработной платы
- Депутат Аксаков назвал срок принятия законопроекта об ограничении льготной ипотеки
- ДОМ.РФ: Новостройки в России подорожали за год на 11%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru