Геннадий Онищенко указал на рост заболеваемости коронавирусом в России

Геннадий Онищенко рассказал НСН о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в России.

Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что в 18 регионах РФ рост заболеваемости коронавирусом превышает средний по стране.

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«За вторую неделю 2024 года, которая закончилась 14 января, было госпитализировано 3746 человек. Идет повышение числа госпитализаций по сравнению с предшествующей неделей. Рост заболеваемости отмечен в 62 субъектах России. В 18 регионах этот рост больше, чем средний по стране», - сказал собеседник НСН.

Ранее Онищенко заявил «Радиоточке НСН», что в России начался рост заболеваемости гриппом и ОРЗ после затишья во время новогодних праздников.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:РоссияГеннадий ОнищенкоЗдоровьеКоронавирус

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