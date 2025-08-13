14.08.2025 в 11.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Трэш-квесты 18+: Закроют ли власти двери «комнат страха»?»
Недавно пермяки были шокированы историей, которая произошла в квеструме. Мама двух девочек 14 и 11 лет заявила, что её детей таскали за волосы, били плётками и хватали за шею актёры квеста. Общественники предлагают ввести уголовную ответственность для организаторов таких мероприятий. В Госдуме этот случай также вызвал резонанс. Депутаты назвали подобные шоу "пропагандой садизма" и заявили о необходимости их полного запрета.
Предложение включает не только закрытие квеструмов с подобными сценариями, но и введение ответственности для их владельцев. Инициаторы идеи считают, что физическое насилие и угрозы в любом виде — это уже не игра, а прямое нарушение закона, которое должно приравниваться к преступлению. Они считают, что это поможет уберечь детей от травм и психологических потрясений.
В ходе пресс-конференции будут обсуждаться следующие вопросы:
- Как сегодня контролируется безопасность в индустрии квестов?
- На сколько квесты сегодня пользуются популярностью?
- Какая доля на российском рынке хоррор-квестов?
- Какие топ-3 самых популярных квеста?
- На сколько юридически сегодня можно доказать нарушения со стороны квеструмов?
- Какие психологические травмы могут нанести подобные квесты подросткам?
- Стоит ли запрещать квесты совсем?
- Какую роль играют квесты в индустрии развлечений?
Участники пресс-конференции:
- Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов;
- Экс-управляющий партнер крупнейшей сети интерактивных развлечений «Клаустрофобия» Владимир Жиганов;
- Бизнес-психолог, медиатор Юлия Куликова-Цай.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 11:00
Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 5945437
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8