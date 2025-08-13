14.08.2025 в 11.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Трэш-квесты 18+: Закроют ли власти двери «комнат страха»?»

Недавно пермяки были шокированы историей, которая произошла в квеструме. Мама двух девочек 14 и 11 лет заявила, что её детей таскали за волосы, били плётками и хватали за шею актёры квеста. Общественники предлагают ввести уголовную ответственность для организаторов таких мероприятий. В Госдуме этот случай также вызвал резонанс. Депутаты назвали подобные шоу "пропагандой садизма" и заявили о необходимости их полного запрета.

Предложение включает не только закрытие квеструмов с подобными сценариями, но и введение ответственности для их владельцев. Инициаторы идеи считают, что физическое насилие и угрозы в любом виде — это уже не игра, а прямое нарушение закона, которое должно приравниваться к преступлению. Они считают, что это поможет уберечь детей от травм и психологических потрясений.

В ходе пресс-конференции будут обсуждаться следующие вопросы:

Как сегодня контролируется безопасность в индустрии квестов?

На сколько квесты сегодня пользуются популярностью?

Какая доля на российском рынке хоррор-квестов?

Какие топ-3 самых популярных квеста?

На сколько юридически сегодня можно доказать нарушения со стороны квеструмов?

Какие психологические травмы могут нанести подобные квесты подросткам?

Стоит ли запрещать квесты совсем?

Какую роль играют квесты в индустрии развлечений?

Участники пресс-конференции:

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов;

Экс-управляющий партнер крупнейшей сети интерактивных развлечений «Клаустрофобия» Владимир Жиганов;

Бизнес-психолог, медиатор Юлия Куликова-Цай.

