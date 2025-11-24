пресс-конференции
Парение под запретом? Когда запретят продажу вейпов в России?

14:00

25 ноября 2025

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2

8 (903) 5945437

25.11.2025 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Парение под запретом? Когда запретят продажу вейпов в России?»

С весны 2025 года в РФ действует закон, запрещающий курение вейпов и другой никотиносодержащей продукции в общественных местах. По данным ВОЗ на май того же года, полный запрет на продажу уже введён более чем в 40 странах мира. После поддержки инициативы ограничения продажи таких устройств президентом Владимиром Путиным регионы стали один за другим заявлять о готовности введения таких ограничений. Но депутаты настаивают на полном запрете. С 1 марта 2026 года вейпы должны убрать из ассортимента продукции в торговых точках, размещенных на остановках общественного транспорта. Нарушившие запрет магазины лишат лицензии на продажу табака.

Участники пресс-конференции:

  • первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев;
  • глава Союза потребителей Алексей Койтов;
  • врач-психотерапевт, нарколог Андрей Данилин

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

  • В каких регионах в тестовом режиме уже запрещены электронки?
  • Есть ли разница в курении вейпов или кальянов?
  • Насколько опасно курение вейпов для легких?
  • Действительно ли из-за вейпов молодежь болеет чаще?
  • Что теперь будет подпадать под категорию вейпов?
  • Будет ли запрет на ввоз вейпов в Россию?
  • Сколько контрафакта продается в нашей стране?
  • Что ожидает бизнес после введения ограничений?

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

