25.11.2025 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Парение под запретом? Когда запретят продажу вейпов в России?»
С весны 2025 года в РФ действует закон, запрещающий курение вейпов и другой никотиносодержащей продукции в общественных местах. По данным ВОЗ на май того же года, полный запрет на продажу уже введён более чем в 40 странах мира. После поддержки инициативы ограничения продажи таких устройств президентом Владимиром Путиным регионы стали один за другим заявлять о готовности введения таких ограничений. Но депутаты настаивают на полном запрете. С 1 марта 2026 года вейпы должны убрать из ассортимента продукции в торговых точках, размещенных на остановках общественного транспорта. Нарушившие запрет магазины лишат лицензии на продажу табака.
Участники пресс-конференции:
- первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев;
- глава Союза потребителей Алексей Койтов;
- врач-психотерапевт, нарколог Андрей Данилин
В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:
- В каких регионах в тестовом режиме уже запрещены электронки?
- Есть ли разница в курении вейпов или кальянов?
- Насколько опасно курение вейпов для легких?
- Действительно ли из-за вейпов молодежь болеет чаще?
- Что теперь будет подпадать под категорию вейпов?
- Будет ли запрет на ввоз вейпов в Россию?
- Сколько контрафакта продается в нашей стране?
- Что ожидает бизнес после введения ограничений?
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 14:00
Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 5945437
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8