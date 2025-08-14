В России призвали отказаться от «контактных» квестов
Экс-управляющий партнер крупнейшей сети интерактивных развлечений «Клаустрофобия» Владимир Жиганов в эфире НСН перечислил пять правил безопасности для квестов.
Есть пять правил, которые позволят организаторам квестов минимизировать несчастные случаи и ЧП, заявил экс-управляющий партнер крупнейшей сети интерактивных развлечений «Клаустрофобия» Владимир Жиганов в пресс-центре НСН.
«Есть пять вещей, от которых должны отказаться организаторы квестов. Это контакт, который может привести к травмам и болевым ощущениям. Надо, чтобы перестали использоваться механические замки на путях эвакуации, использоваться клетки и так далее с участием людей. Нельзя использовать опасные предметы, все можно заменить безопасным фейком. Нельзя использовать горючие материалы, а также 220 и 360 вольт, только 5-12. Это основные принципы, которые минимизируют происшествия», - рассказал он.
Организаторы квестов должны получать сертификат безопасности, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в пресс-центре НСН.
