Организаторы заявили, что женщины чаще ходят на квесты
Владимир Жиганов и Анастасия Недумова в эфире НСН рассказали, что на квесты ходят женщины старше 30, а также молодежь.
Чаще всего на квесты ходят женщины в возрасте от 30 до 40 лет, заявил экс-управляющий партнер крупнейшей сети интерактивных развлечений «Клаустрофобия» Владимир Жиганов в пресс-центре НСН.
«Чем больше нестабильность в мире, тем больше людям нужны развлечения. Это чистая психология, людям нужно отвлечься, так работает мозг. Средний возраст на квестах – это 30-40 лет, преимущественно женщины. Чаще всего потребителями выступают женщинами, потому что в 30+ у них все стабильно с доходами, а дети уже в школе, довольно самостоятельные», - отметил он.
При этом PR-директор агрегатора «Мир Квестов» Анастасия Недумова отметила, что чаще всего на квесты с адреналином ходит молодежь.
«По нашим данным, основная аудитория квестов, особенно перформансев, это 18-25 лет. Женщин в статистике, конечно, больше. Это достаточно юные потребители. Им хочется получить долю адреналина, поэтому в большей массе молодежи все равно больше», - добавила она.
Тренд на хоррор-квесты сохраняется, также посетители любят мистические приключения, заявила PR-директор агрегатора «Мир Квестов» Анастасия Недумова в пресс-центре НСН.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru