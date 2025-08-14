Чаще всего на квесты ходят женщины в возрасте от 30 до 40 лет, заявил экс-управляющий партнер крупнейшей сети интерактивных развлечений «Клаустрофобия» Владимир Жиганов в пресс-центре НСН.

«Чем больше нестабильность в мире, тем больше людям нужны развлечения. Это чистая психология, людям нужно отвлечься, так работает мозг. Средний возраст на квестах – это 30-40 лет, преимущественно женщины. Чаще всего потребителями выступают женщинами, потому что в 30+ у них все стабильно с доходами, а дети уже в школе, довольно самостоятельные», - отметил он.

При этом PR-директор агрегатора «Мир Квестов» Анастасия Недумова отметила, что чаще всего на квесты с адреналином ходит молодежь.

«По нашим данным, основная аудитория квестов, особенно перформансев, это 18-25 лет. Женщин в статистике, конечно, больше. Это достаточно юные потребители. Им хочется получить долю адреналина, поэтому в большей массе молодежи все равно больше», - добавила она.

Тренд на хоррор-квесты сохраняется, также посетители любят мистические приключения, заявила PR-директор агрегатора «Мир Квестов» Анастасия Недумова в пресс-центре НСН.

