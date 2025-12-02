3.12.2025 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Любовь и зумеры: Почему молодежь все чаще выбирает одиночество?»

Зумеры чаще остальных чувствуют себя одинокими. По сообщениям СМИ 41% московских зумеров чувствуют себя одинокими каждый день. Зумеры отказываются от классических терминов, описывающих общение с противоположным полом, и придумывают свои. Сейчас у поколения Z получил популярность эксплорейшншип (от англ. explore – исследовать + relationship – отношения), а причиной стало разочарование в современных сайтах знакомств.

Далее по списку среди опрошенных в различных исследованиях идут поколение миллениалов и X, а затем бумеры. Напомним, что зумеры родились в эпоху Интернета, выросли среди лайков и сторис, получили свободу самовыражения — и при этом стали самым одиноким поколением. У них есть возможность быть на связи 24/7, но часто — не с кем по-настоящему поговорить. Внешне — бурная активность, фото, поездки, проекты, а внутри — усталость, ощущение ненужности, тревожное эхо одиночества. Напомним, что недавно 32-летняя японка вышла замуж за ChatGPT. И это не единичный случай по всему миру – сообщают СМИ.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Почему зумеры чаще остальных чувствуют себя одинокими?

В связи с чем зумеры не хотят регистрировать свои отношения?

Действительно ли молодежь сегодня замкнутая и разобщенная?

Насколько цифровой мир заменил молодежи сегодня реальное общение?

Где знакомится современная молодежь?

Почему молодежь стала зависима от чата GPT?

Участники пресс-конференции:

председатель Экспертного совета по молодежной политике, культуре, просвещению и детской безопасности Госдумы Александр Солонкин;

председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец;

психолог Ольга Мануковская;

генеральный директор службы знакомств и общения «Мамба» Андрей Бронецкий

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



