Любовь и зумеры: Почему молодежь все чаще выбирает одиночество?

12:00

3 декабря 2025

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2

8 903 594 54 37

3.12.2025 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Любовь и зумеры: Почему молодежь все чаще выбирает одиночество?»

Зумеры чаще остальных чувствуют себя одинокими. По сообщениям СМИ 41% московских зумеров чувствуют себя одинокими каждый день. Зумеры отказываются от классических терминов, описывающих общение с противоположным полом, и придумывают свои. Сейчас у поколения Z получил популярность эксплорейшншип (от англ. explore – исследовать + relationship – отношения), а причиной стало разочарование в современных сайтах знакомств.

Далее по списку среди опрошенных в различных исследованиях идут поколение миллениалов и X, а затем бумеры. Напомним, что зумеры родились в эпоху Интернета, выросли среди лайков и сторис, получили свободу самовыражения — и при этом стали самым одиноким поколением. У них есть возможность быть на связи 24/7, но часто — не с кем по-настоящему поговорить. Внешне — бурная активность, фото, поездки, проекты, а внутри — усталость, ощущение ненужности, тревожное эхо одиночества. Напомним, что недавно 32-летняя японка вышла замуж за ChatGPT. И это не единичный случай по всему миру – сообщают СМИ.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

  • Почему зумеры чаще остальных чувствуют себя одинокими?
  • В связи с чем зумеры не хотят регистрировать свои отношения?
  • Действительно ли молодежь сегодня замкнутая и разобщенная?
  • Насколько цифровой мир заменил молодежи сегодня реальное общение?
  • Где знакомится современная молодежь?
  • Почему молодежь стала зависима от чата GPT?

Участники пресс-конференции:

  • председатель Экспертного совета по молодежной политике, культуре, просвещению и детской безопасности Госдумы Александр Солонкин;
  • председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец;
  • психолог Ольга Мануковская;
  • генеральный директор службы знакомств и общения «Мамба» Андрей Бронецкий

ФОТО: ТАСС / Олег Елков

