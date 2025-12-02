3.12.2025 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Любовь и зумеры: Почему молодежь все чаще выбирает одиночество?»
Зумеры чаще остальных чувствуют себя одинокими. По сообщениям СМИ 41% московских зумеров чувствуют себя одинокими каждый день. Зумеры отказываются от классических терминов, описывающих общение с противоположным полом, и придумывают свои. Сейчас у поколения Z получил популярность эксплорейшншип (от англ. explore – исследовать + relationship – отношения), а причиной стало разочарование в современных сайтах знакомств.
Далее по списку среди опрошенных в различных исследованиях идут поколение миллениалов и X, а затем бумеры. Напомним, что зумеры родились в эпоху Интернета, выросли среди лайков и сторис, получили свободу самовыражения — и при этом стали самым одиноким поколением. У них есть возможность быть на связи 24/7, но часто — не с кем по-настоящему поговорить. Внешне — бурная активность, фото, поездки, проекты, а внутри — усталость, ощущение ненужности, тревожное эхо одиночества. Напомним, что недавно 32-летняя японка вышла замуж за ChatGPT. И это не единичный случай по всему миру – сообщают СМИ.
В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:
- Почему зумеры чаще остальных чувствуют себя одинокими?
- В связи с чем зумеры не хотят регистрировать свои отношения?
- Действительно ли молодежь сегодня замкнутая и разобщенная?
- Насколько цифровой мир заменил молодежи сегодня реальное общение?
- Где знакомится современная молодежь?
- Почему молодежь стала зависима от чата GPT?
Участники пресс-конференции:
- председатель Экспертного совета по молодежной политике, культуре, просвещению и детской безопасности Госдумы Александр Солонкин;
- председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец;
- психолог Ольга Мануковская;
- генеральный директор службы знакомств и общения «Мамба» Андрей Бронецкий
