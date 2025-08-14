Стресс и туберкулез: Психолог осудила идею проводить квесты в «Крестах»
Проводить квесты в бывшем следственном изоляторе «Кресты» небезопасно для психики, заявила НСН Юлия Куликова-Цай.
Проводить квесты в бывшем следственном изоляторе «Кресты» небезопасно со всех точек зрения, заявила бизнес-психолог, медиатор Юлия Куликова-Цай в пресс-центре НСН.
Ранее стало известно, что в бывшем следственном изоляторе «Кресты» на Арсенальной набережной Петербурга начнут проводить квесты за полмиллиона рублей. Одиночная программа предполагает суточное нахождение в камере без ключей по статье, которую выдумает для себя сам арестант.
«Я скверно оцениваю подобные инициативы. Во-первых, начнем с того, что «Кресты» - это место, в стенах которого живет большое количество устойчивых бактерий, включая туберкулез. Я бы не рекомендовала туда даже заходить. А второй момент заключается в том, что зачем людям такой опыт? Последующий стресс от прохождения такого квеста может плохо закончиться. Сделать музей – пожалуйста, можно проработать, можно все организовать, можем посмотреть. Лучше проводить психотерапевтическое сопровождение людей, которые настроены на проход такого испытания», - добавила она.
Чаще всего на квесты ходят женщины в возрасте от 30 до 40 лет, заявил экс-управляющий партнер крупнейшей сети интерактивных развлечений «Клаустрофобия» Владимир Жиганов в пресс-центре НСН.
