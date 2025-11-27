28.11.2025 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: "Священник при разводе: Станет ли обязательной процедура медиации?"



По данным Судебного департамента при Верховном суде РФ, количество разводов среди российских семей с детьми за последние два года снизилось на 30%. Однако общая статистика разводов, охватывающая и бездетные семьи, совсем иная: в 2024 году в России распались восемь браков из 10, что вывело Россию на третье место в мире по этому показателю, говорила советник гендиректора ВЦИОМ Елена Михайлова.



Неудивительно, что власти обеспокоены такой ситуацией. Министр юстиции Константин Чуйченко анонсировал разработку законопроекта, предусматривающего обязательную досудебную примирительную процедуру при расторжении брака. В Госдуме идею поддержали. Однако добавили, что к сохранению семей при разводах стоит привлечь не только психологов, но и священнослужителей. Также депутаты предложили платить 20 тысяч рублей молодоженам и взыскивать 40 тысяч рублей с тех, кто разводится. Тем временем в Общественной палате России предложили увеличить срок процедуры расторжения брака до полугода.



Какова сегодня статистика разводов в РФ?



Как сохранить семью?



Как церковь может повлиять на процедуру медиации?



Нужна ли процедура медиации при разводе?



Какие методы государства сегодня эффективны для сохранения семьи?



В каких регионах есть успешные «кейсы»?



Как психологический климат влияет на брак?



Может ли семейный психолог сохранить семью?



Как часто супруги обращаются к священнику перед разводом?



Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая;

Иерей Валерий Сосковец;

Психолог Ольга Мануковская.

