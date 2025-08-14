Агрегаторы квестов не проверяют все площадки в разных регионах, таких полномочий нет, заявила PR-директор агрегатора «Мир Квестов» Анастасия Недумова в пресс-центре НСН.

«Мы озабочены тем, что инциденты на квестах продолжают происходить, несмотря на все принимаемые меры. Уже принят детский ГОСТ, разрабатывается взрослый ГОСТ по квестам. Что касается партнеров, мы размещаем на своей площадке квесты, которые существуют в разных городах. Но мы не надзорный орган, не проверяем эти локации, государство нам эту функцию не поручило, мы не можем проверить все 7000 локаций. Наши юристы разработали правила, у нас есть тайные покупатели, но проверки должно взять на себя государство», - рассказала она.

Организаторы квестов должны получать сертификат безопасности, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в пресс-центре НСН.



