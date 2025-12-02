3.12.2025 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Паника на рынке недвижимости. Как обезопасить себя от пенсионеров-мошенников?»

В январе—сентябре 2025 года на вторичном рынке жилья сменили собственников 1,1 млн объектов недвижимости, что на 14% меньше год к году, приводят данные в Российском союзе рынка недвижимости (СРН). На смену черным риэлторам и банальной фальсификации документов на вторичном рынке жилья в России в этом году разбушевалась эпидемия «обманутых» пенсионерок-скамщиц на рынке недвижимости — таких случаев становится все больше. Мошенники стали использовать многоступенчатые схемы отъема денег у граждан. Громкой историей такого плана стало дело певицы Ларисы Долиной, которая, по ее утверждению, под влиянием мошенников продала свою элитную квартиру в Москве. Ей удалось вернуть свое имущество через суд, а покупатели, которых злоумышленники тоже использовали вслепую, остались ни с чем. В СМИ этой схеме присвоили свое название «эффект Долиной».

Напомним, что в 2024 году, по данным Росреестра, были признаны недействительными более трех тысяч сделок с участием пожилых продавцов. В настоящее время в судах первой инстанции рассматривается более 10 тысяч подобных дел. Плюс восемь тысяч - в апелляционных судах. Также резонансным делом стала ситуация, при которой беременной москвичке пришлось брать купленную квартиру штурмом, когда в ней забаррикадировалась бывшая хозяйка-пенсионерка, продавшая жилье якобы под давлением аферистов. Из-за распространения мошеннических схем люди также станут привлекать специалистов для дополнительных проверок. Чтобы изменить ситуацию, необходимо внести изменения в законодательство. В существующей практике суд встаёт на сторону продавца.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Действительно ли сегодня на рынке недвижимости покупатели бояться приобретать недвижимость у звезд и у пожилых людей?

Обрушится ли рынок вторичного жилья из-за «эффекта Долиной»?

Возможно ли полностью себя обезопасить от сделок с мошенниками?

В каких ситуациях можно аннулировать сделку без последствий?

Нужно ли ужесточать медосвидетельствование?

Чем опасна покупка квартиры у пенсионера?

Участники пресс-конференции:

Член комитета Госдумы по защите конкуренции Ирина Филатова

Член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб

Член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты России (ТПП РФ) Константин Крохин;

Брокер по недвижимости Мария Атлас.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 15:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



