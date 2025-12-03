4.12.2025 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Киноитоги года: Когда в Россию вернется Голливуд?»

По данным исследования аналитического центра ВЦИОМ, опубликованного в ноябре 2025 года, лучшим российским фильмом по версии россиян стал «Август» — художественный фильм по мотивам романа В. Богомолова «В августе сорок четвёртого». В народный рейтинг попали такие фильмы, как «Чебурашка», «Алиса в стране чудес», «Волшебник изумрудного города», «Горыныч», «Мастер и Маргарита». «Иллюзия обмана 3» стал первым голливудским фильмом, собравшим миллиард рублей в России в 2025 году. Некоторые отраслевые эксперты утверждают, что за 2025 год в России сняли только один приличный фильм, остальное – сериалы. По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», за девять месяцев 2025 года российские фильмы собрали в зарубежном прокате $8,5 млн. Это почти на 44% меньше, чем годом ранее.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

В чем феномен российских фильмов-миллиардников?

Будет ли до конца 2025 года достигнут рекорд в 10 фильмов-миллиардников российского кинопроката?

«Иллюзия обмана 3» вернула Голливуд в Россию?

Действительно ли российские сериалы сегодня лучшего качества, чем российские фильмы?

Что предпочитают смотреть в России?

На какие картины этого года нужно обратить наибольшее внимание?

Почему за рубежом перестали «любить» российское кино?

Участники пресс-конференции:

глава объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин;

кинокритик Давид Шнейдеров;

актер, продюсер Александр Златопольский;

режиссер, сценарист, продюсер Николай Рыбников.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 15:00

