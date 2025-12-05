9.12.2025 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Российский Бродвей. Как мюзиклы стали главным сценическим жанром в 2025 году»
Мюзиклы стали лидирующим по популярности театральным жанром в 2025 году. Музыкальные спектакли за последний год возглавили рейтинг популярности среди театральных жанров в Москве. Рекордное число зрителей посетили столичные театры, причем значительный вклад в рост посещаемости внесли именно мюзиклы. По оценкам экспертов, число таких постановок за последние годы выросло в несколько раз, а отечественные спектакли уверенно вытесняют зарубежные шоу.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- В чём феномен мюзиклов, которые сегодня собирают полные залы?
- Кто в 2025 году стал лидером, и кто стоит за знаковыми постановками?
- Возвращают ли мюзиклы молодую аудиторию в театры так же, как крупные франшизы возвращали зрителей в кино?
- Действительно ли современные мюзиклы технологичнее и качественнее традиционных театральных форматов?
- Почему именно мюзикл выигрывает борьбу за внимание?
- Планы на 2026 год. Может ли мюзикл стать лидером индустрии развлечений?
Участники пресс-конференции:
- Эдуард Ратников - генеральный продюсер театра "ОДЕОН" и гастрономического мюзикла "МОСКВА ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА";
- Армен Погосян - российский дирижёр, музыкальный руководитель и дирижёр «Государственного театра наций»;
- Антон Аносов - поэт, драматург, автор мюзиклов и драматических спектаклей (автор пьесы и сценария мюзикла «Любовь без памяти»);
- Алексей Лосихин - солист мюзиклов, композитор и продюсер
Приглашены:
- Александр Новиков - генеральный продюсер и генеральный директор Московского театра мюзикла
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва, ул. Народного Ополчения, д.39 корп.2
Начало в 11:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефону: 8 903 594 54 37
Задать вопрос спикерам можно, заполнив эту форму: https://forms.gle/Q1r6qW96rWSt3ZhV6