Российский Бродвей. Как мюзиклы стали главным сценическим жанром в 2025 году

Начало конференции

11:00

9 декабря 2025

Москва, ул. Народного Ополчения, д.39 корп.2

8 903 594 54 37

9.12.2025 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Российский Бродвей. Как мюзиклы стали главным сценическим жанром в 2025 году»

Мюзиклы стали лидирующим по популярности театральным жанром в 2025 году. Музыкальные спектакли за последний год возглавили рейтинг популярности среди театральных жанров в Москве. Рекордное число зрителей посетили столичные театры, причем значительный вклад в рост посещаемости внесли именно мюзиклы. По оценкам экспертов, число таких постановок за последние годы выросло в несколько раз, а отечественные спектакли уверенно вытесняют зарубежные шоу.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

  • В чём феномен мюзиклов, которые сегодня собирают полные залы?
  • Кто в 2025 году стал лидером, и кто стоит за знаковыми постановками?
  • Возвращают ли мюзиклы молодую аудиторию в театры так же, как крупные франшизы возвращали зрителей в кино?
  • Действительно ли современные мюзиклы технологичнее и качественнее традиционных театральных форматов?
  • Почему именно мюзикл выигрывает борьбу за внимание?
  • Планы на 2026 год. Может ли мюзикл стать лидером индустрии развлечений?

Участники пресс-конференции:

  • Эдуард Ратников - генеральный продюсер театра "ОДЕОН" и гастрономического мюзикла "МОСКВА ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА";
  • Армен Погосян - российский дирижёр, музыкальный руководитель и дирижёр «Государственного театра наций»;
  • Антон Аносов - поэт, драматург, автор мюзиклов и драматических спектаклей (автор пьесы и сценария мюзикла «Любовь без памяти»);
  • Алексей Лосихин - солист мюзиклов, композитор и продюсер

Приглашены:

  • Александр Новиков - генеральный продюсер и генеральный директор Московского театра мюзикла

Задать вопрос спикерам можно, заполнив эту форму: https://forms.gle/Q1r6qW96rWSt3ZhV6

ФОТО: Шоу-театр CINEMA

