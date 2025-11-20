21.11.2025 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «День психолога. Рост числа психических расстройств и новые законодательные инициативы»

22 ноября в России отмечается День психолога. По сообщениям СМИ, рынок практикующих психологов в России оценивается в почти 60 тысяч специалистов, и их количество продолжает неуклонно расти. По данным ВЦИОМ, в 2025 году более 40% россиян хотя бы раз обращались к психологу — это вдвое больше, чем пять лет назад. Почти каждый восьмой (13%) участник опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), когда-либо обращался за профессиональной психологической помощью. Чаще этот опыт был положительным (9% решили свою проблему, 4% не решили).

Тем временем в Совфеде предложили ввести квалификационный экзамен для консультирующих психологов с целью подтверждения уровня их знаний и навыков. Информацию о результатах экзаменов смогут получить клиенты психологов из открытого реестра психотерапевтов и психологов-консультантов.

Участники пресс-конференции:

Сенатор Российской Федерации Айрат Гибатдинов;

Бизнес-психолог, медиатор Юлия Куликова-Цай;

Антикризисный психолог и медиатор Эльда Медоева.

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

Как сегодня регулируется государством деятельность психологов?

Нужно ли вводить для психологов квалификационный экзамен?

С чем связан высокий уровень тревожных расстройств и депрессии в современном мире?

Наблюдается ли омоложение аудитории, страдающей от психических расстройств?

Как сегодня работодатели следят за психологическим состоянием своих сотрудников?

Предоставляется какая-то поддержка от государства людям с психическими заболеваниями и их родственникам?



