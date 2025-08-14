Организаторы квестов должны получать сертификат безопасности, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в пресс-центре НСН.

«Не надо паниковать, в целом никто не выступает против квестов, это некие развлечения, никто ничего плохого в этом не видит. Проблема в том, что существует тотальная безответственность. Лично я сталкивался со случаями, когда люди получали травмы, а никакой ответственности не было. Каждый отдельный квест – это отдельный ИП, какой «жучок», «паучок», который спрятался за агрегатора, а агрегатор говорит, что это не он. Кто разрабатывает эти программы, насколько они безопасны? Никто не контролирует. Любая группа извращенцев сегодня может организовать квест, ни с кем это предварительно согласовывать не надо. Получите сертификат безопасности, и в добрый путь. Кто-то зарабатывает деньги, они будут отстаивать свою правоту. Я сам ходил в Санкт-Петербурге на неплохие квесты, это вопрос вкуса. Главное – безопасность, чтобы агрегаторы несли ответственность. Кто рекламирует, тот и несет ответственность», - рассказал он.

Недавно пермяки были шокированы историей, которая произошла в квеструме. Мама двух девочек 14 и 11 лет заявила, что её детей таскали за волосы, били плётками и хватали за шею актёры квеста. Общественники предлагают ввести уголовную ответственность для организаторов таких мероприятий. В Госдуме этот случай также вызвал резонанс. Депутаты назвали подобные шоу "пропагандой садизма" и заявили о необходимости их полного запрета.

Предложение включает не только закрытие квеструмов с подобными сценариями, но и введение ответственности для их владельцев. Инициаторы идеи считают, что физическое насилие и угрозы в любом виде — это уже не игра, а прямое нарушение закона, которое должно приравниваться к преступлению. Они считают, что это поможет уберечь детей от травм и психологических потрясений.

