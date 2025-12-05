8.12.2025 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Всероссийский PR-саммит 2025: Какие стратегии продвижения сегодня работают?»

Сегодня хайп звездам, блогерам и бизнесу может обернуться «отменами». Например, скандал вокруг сделки с недвижимостью известной певицы Ларисы Долиной стал самым заметным негативным событием блогосферы в 2025 году. На сегодняшний день блогерство - это не только креатив и любимое дело, но и юридическая ответственность. Блогер может совершить противозаконное действие по незнанию, и за этим последует наказание. В этом году сферу блогеров коснулись многие изменения. Например, Роскомнадзор принял решение не регистрировать блоги, в названиях которых упоминаются российские государственные органы. Это шаг направлен на предотвращение введения в заблуждение и уменьшение возможностей для мошенничества.

С 7 по 9 декабря в Москве пройдет Всероссийский PR-саммит - событие года для профессионалов коммуникаций и публичных брендов. В центре внимания - повышение международного имиджа России и новая волна законодательного контроля блогосферы, где Союз пиарщиков России уже 5 лет реализует проект «Академический PR» для защиты потребителей информации от инфомошенников и манипуляций.

В ходе пресс-конференции участники планируют рассказать о новых эффективных схемах продвижения на рынке PR, подвести итоги и сообщить о трендах пиара.

Участники пресс-конференции:

Марченко Евгений - депутат ГД РФ, член комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции;

- депутат ГД РФ, член комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции; Мария Тарханова – председатель Союза пиарщиков, директор продюсерского центра Останкино, член совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП РФ;

– председатель Союза пиарщиков, директор продюсерского центра Останкино, член совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП РФ; Мария Редекоп - вице-председатель Союза пиарщиков России, руководитель международного PR-агентства «TOPBRAND», организатор Всероссийского PR-саммита;

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 15:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



