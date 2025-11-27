28.11.2025 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Приз зрительских симпатий: Какие спектакли оставили яркие впечатления в 2025 году?»

По данным исследований аналитических компаний, в третьем квартале 2025 года 21% жителей российских городов посещали театры хотя бы раз в два-три месяца. Напомним, что в 2025 году столичный Департамент культуры обновил правила покупки билетов и посещения подведомственных учреждений. С 15 марта несколько театров Москвы перешли на работу по новым правилам продажи билетов. Некоторые театры заявляли в СМИ о снижении продаж билетов. Однако по статистике Московского департамента культуры за 2025 год наблюдается рост посещаемости театров на 25% по сравнению с допандемийными показателями. СМИ пишут, что в некоторых театрах директора театров начали сами выходить на сцену.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Какие главные события произошли в театральной жизни в 2025 году?

Как прошел эксперимент с продажами билетов по паспорту?

На что сегодня в театре нравится смотреть зрителю?

Какими итогами завершается 2025 год в театрах?

Какая новогодняя программа ждет зрителей в этом году?

Что интересного приготовили театры в новом сезоне?

Какие ближайшие премьеры нельзя пропустить зрителю?

Какие спектакли вышли из «моды», а какие вошли в репертуар?

Ходят ли зумеры в театр?

Насколько популярен за рубежом российский театр?

Участники пресс-конференции:

Директор московских театров Ленком Марка Захарова и на Юго-Западе Дмитрий Берестов;

Генеральный директор Продюсерской компании "Театральная площадь" Ирина Григорьева;

Режиссер Данил Чащин;

Директор Московского драматического театра «Человек» Владимир Месхишвили.

Приглашены:

директор Московского драматического театра имени А. С. Пушкина Владимир Жуков.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

