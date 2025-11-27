28.11.2025 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Приз зрительских симпатий: Какие спектакли оставили яркие впечатления в 2025 году?»
По данным исследований аналитических компаний, в третьем квартале 2025 года 21% жителей российских городов посещали театры хотя бы раз в два-три месяца. Напомним, что в 2025 году столичный Департамент культуры обновил правила покупки билетов и посещения подведомственных учреждений. С 15 марта несколько театров Москвы перешли на работу по новым правилам продажи билетов. Некоторые театры заявляли в СМИ о снижении продаж билетов. Однако по статистике Московского департамента культуры за 2025 год наблюдается рост посещаемости театров на 25% по сравнению с допандемийными показателями. СМИ пишут, что в некоторых театрах директора театров начали сами выходить на сцену.
В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:
- Какие главные события произошли в театральной жизни в 2025 году?
- Как прошел эксперимент с продажами билетов по паспорту?
- На что сегодня в театре нравится смотреть зрителю?
- Какими итогами завершается 2025 год в театрах?
- Какая новогодняя программа ждет зрителей в этом году?
- Что интересного приготовили театры в новом сезоне?
- Какие ближайшие премьеры нельзя пропустить зрителю?
- Какие спектакли вышли из «моды», а какие вошли в репертуар?
- Ходят ли зумеры в театр?
- Насколько популярен за рубежом российский театр?
Участники пресс-конференции:
- Директор московских театров Ленком Марка Захарова и на Юго-Западе Дмитрий Берестов;
- Генеральный директор Продюсерской компании "Театральная площадь" Ирина Григорьева;
- Режиссер Данил Чащин;
- Директор Московского драматического театра «Человек» Владимир Месхишвили.
Приглашены:
- директор Московского драматического театра имени А. С. Пушкина Владимир Жуков.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 12:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 5945437
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8