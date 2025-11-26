27.11.2025 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Нулевые сменили девяностые: Тренды новогодних корпоративов».

Декабрь у артистов – самый прибыльный сезон: частные вечеринки, корпоративы, выступления в ресторанах и клубах. Каждый год спрос на артистов в декабре превышает предложение, поэтому даже известные компании бронируют выступления за несколько месяцев. С начала месяца никто не делает скидок – наоборот, с приближением 31 декабря цены растут на 20–30%, а в новогоднюю ночь достигают максимума. Организаторы признаются: иногда проще перенести корпоратив, чем найти свободного артиста. По сообщениям СМИ, гонорар Филиппа Киркорова в этом году составляет 25 миллионов рублей, Сергея Лазарева — 15, Полины Гагариной — 18, Люси Чеботиной — 12, Леонида Агутина — 15, Григория Лепса — 17. Расходы на бытовой и технический райдер в эту сумму не входят.

В ходе пресс-конференции участники ответят на вопросы:

Какие тренды проведения корпоративов в этом году?

Кто из артистов наиболее востребован сегодня?

Реально ли тренд 90-х сменился трендом нулевых?

Выросли ли гонорары артистов по сравнению с прошлым годом?

Почему появился тренд с нежеланием звезд выступать на новогодних корпоративах?

Какие необычные детали райдеров есть у звезд?

Участники пресс-конференции:

российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин;

музыкальный продюсер, телеведущая Елена Кипер;

директор по развитию Небо Рекордс Александр Островский;

музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко.



Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 15:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

