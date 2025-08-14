Россиянам рассказали, как выбрать безопасный квест
До 18 лет не стоит посещать контактные квесты с актерами, заявила НСН PR-директор агрегатора «Мир Квестов» Анастасия Недумова.
При выборе квеста нужно всегда читать отзывы и оценивать рейтинг, заявила PR-директор агрегатора «Мир Квестов» Анастасия Недумова в пресс-центре НСН.
«Безопасный квест выбрать достаточно легко, если подойти к этому делу с умом. Во-первых, нужно обращать внимание на рейтинг квеста. Народный рейтинг суммируется от всех клиентов, которые посетили данную локацию. Если видите, что рейтинг низкий, не нужно бронировать эту локацию. Это самоочистка рынка, конкурентная борьба, в которой слабые проигрывают. Во-вторых, читайте отзывы, они все проходят верификацию. Важно обращать внимание на локацию. Если вам нет 18 лет, не испытывайте судьбу, не надо ходить на квесты с актерами, контактные квесты», - рассказала она.
Чаще всего на квесты ходят женщины в возрасте от 30 до 40 лет, заявил экс-управляющий партнер крупнейшей сети интерактивных развлечений «Клаустрофобия» Владимир Жиганов в пресс-центре НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Главной темой встречи Путина и Трампа станет урегулирование на Украине
- Стресс и туберкулез: Психолог осудила идею проводить квесты в «Крестах»
- Россиянам рассказали, как выбрать безопасный квест
- Силуанов и Белоусов войдут в состав делегации РФ на саммите на Аляске
- Организаторы заявили, что женщины чаще ходят на квесты
- Психолог призвала не пускать детей до 16 лет на хоррор-квесты
- Эксперт Мосеев посоветовал не заправлять машину 92-м бензином вместо 95-го
- Организаторы назвали самые популярные квесты у россиян
- Над Белгородской и Курской областями сбили восемь украинских БПЛА
- В России призвали отказаться от «контактных» квестов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru