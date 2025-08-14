При выборе квеста нужно всегда читать отзывы и оценивать рейтинг, заявила PR-директор агрегатора «Мир Квестов» Анастасия Недумова в пресс-центре НСН.

«Безопасный квест выбрать достаточно легко, если подойти к этому делу с умом. Во-первых, нужно обращать внимание на рейтинг квеста. Народный рейтинг суммируется от всех клиентов, которые посетили данную локацию. Если видите, что рейтинг низкий, не нужно бронировать эту локацию. Это самоочистка рынка, конкурентная борьба, в которой слабые проигрывают. Во-вторых, читайте отзывы, они все проходят верификацию. Важно обращать внимание на локацию. Если вам нет 18 лет, не испытывайте судьбу, не надо ходить на квесты с актерами, контактные квесты», - рассказала она.

Чаще всего на квесты ходят женщины в возрасте от 30 до 40 лет, заявил экс-управляющий партнер крупнейшей сети интерактивных развлечений «Клаустрофобия» Владимир Жиганов в пресс-центре НСН.

