18.11.2025 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Массовая «шринкфляция» и минус миллиард рублей из кармана россиян: Как продавцы обманывают покупателей?»

Потребители стали чаще жаловаться на недобросовестные методы повышения цен. Одним из распространенных методов является сокращение объемов упаковок при сохранении прежней цены, или так называемая шринкфляция. Из-за шринкфляции россияне ежегодно лишаются примерно 1 трлн рублей.

Среди других уловок — указание стоимости «за 100 грамм» вместо цены за всю упаковку, что создает ложное впечатление более выгодного предложения, а также акционные ценники, где крупно выделена «специальная» цена, а реальная указана мелким шрифтом.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

С какими проблемами покупатели сталкиваются чаще всего в магазинах и маркетплейсах?

Кто контролирует действия продавцов на рынке?

Возможно ли законодательно решить проблему шкринфляции?

В каких продуктах и товарах чаще всего встречается шкринфляция?

Нарушает ли шкринфляция права потребителей?

Как это явление развито на международном рынке? ​​​​​​​

Участники пресс-конференции:

председатель Союза потребителей России Алексей Койтов;

заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов

