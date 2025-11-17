18.11.2025 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Массовая «шринкфляция» и минус миллиард рублей из кармана россиян: Как продавцы обманывают покупателей?»
Потребители стали чаще жаловаться на недобросовестные методы повышения цен. Одним из распространенных методов является сокращение объемов упаковок при сохранении прежней цены, или так называемая шринкфляция. Из-за шринкфляции россияне ежегодно лишаются примерно 1 трлн рублей.
Среди других уловок — указание стоимости «за 100 грамм» вместо цены за всю упаковку, что создает ложное впечатление более выгодного предложения, а также акционные ценники, где крупно выделена «специальная» цена, а реальная указана мелким шрифтом.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- С какими проблемами покупатели сталкиваются чаще всего в магазинах и маркетплейсах?
- Кто контролирует действия продавцов на рынке?
- Возможно ли законодательно решить проблему шкринфляции?
- В каких продуктах и товарах чаще всего встречается шкринфляция?
- Нарушает ли шкринфляция права потребителей?
- Как это явление развито на международном рынке?
Участники пресс-конференции:
- председатель Союза потребителей России Алексей Койтов;
- заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 14:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: