Организаторы назвали самые популярные квесты у россиян
PR-директор агрегатора «Мир Квестов» Анастасия Недумова рассказала НСН, какие квесты выбирают в столице и регионах.
Тренд на хоррор-квесты сохраняется, также посетители любят мистические приключения, заявила PR-директор агрегатора «Мир Квестов» Анастасия Недумова в пресс-центре НСН.
«Статистика по квестам говорит, что количество бронирований страшных квестов растет. Но есть квесты, где нет никаких актеров, они страшные, но там бесконтактное представление. Это абсолютно безопасно. В топ три квестов у нас входят мистические квесты с актерами (18+), а также хоррор-квесты. Поэтому снижения интереса к страшным квестам мы не наблюдаем. Москва и Санкт-Петербург – это задающие тренд регионы. Они больше приходят именно к формату без контакта. В регионах пока преобладают квесты с актерами», - рассказал он.
Со своей стороны, экс-управляющий партнер крупнейшей сети интерактивных развлечений «Клаустрофобия» Владимир Жиганов добавил, что все-таки популярность хоррор-контента по миру снижается.
«Популярность хоррор-контента идет на снижение в целом по миру. Новое поколение не очень любит адреналин через кортизол. Поэтому это касается не только квестов, но и фильмов. Такие квесты остаются популярными, но их становится меньше», - добавил он.
Организаторы квестов должны получать сертификат безопасности, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в пресс-центре НСН.
