4.12.2025 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Новый год 2026: Как правильно собрать праздничный стол»?

Важная традиция празднования Нового года — это большой праздничный стол с разнообразными и вкусными блюдами в меню. Стоимость набора продуктов, которые обычно покупают россияне для новогоднего стола, выросла на 12%, сообщают эксперты. Однако красная икра и мандарины стали дешевле. Мандарины подешевели на 25% дешевле, чем в прошлом году. А стоимость красной икры подешевела на 12% по сравнению с предыдущим годом. Средняя стоимость новогоднего набора продуктов в России в этом году составит около 15 000 рублей для семьи из 3–5 человек, причем около 7 000 рублей уйдет на мясные и рыбные деликатесы.

2026 будет годом Красной Огненной Лошади: что можно и нельзя подавать к праздничному столу?

Из чего готовить полезные салаты?

Насколько опасен переизбыток мандаринов и сколько их можно съесть за ночь?

Как правильно выбрать майонез и чем его можно заменить?

Сколько будет стоить качественный сыр, колбасы и деликатесы на праздничный стол?

Какой алкогольный напиток менее калорийный — шампанское или вино? А может, водка?

Чем опасны переедания и как их избежать?

Участники пресс-конференции:

Председатель Союза Потребителей России Алексей Койтов;

Клинический нутрициолог Ирина Селиванова;

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

