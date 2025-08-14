Психолог призвала не пускать детей до 16 лет на хоррор-квесты
Уровень тревожности в обществе растет, кому-то эту тревогу усиливать не нужно из-за особенностей психики, а кому-то полезно выбросить адреналин, заявила НСН Юлия Куликова-Цай.
Детям до 16 лет не рекомендуется посещать страшные квесты, заявила бизнес-психолог, медиатор Юлия Куликова-Цай в пресс-центре НСН.
«В целом квесты – это прекрасная возможность для развития интеллекта, развивается мышление, человек учится играть в команде. Это всегда ответственность родителя, готовы вы его отпускать или нет. Есть дети с особенностями психики, которым хоррор-квесты не очень полезны. Я бы не рекомендовала детей до 16 лет отпускать ребенка на хоррор-квесты, в это время уже формируется критическое мышление. Если это угнетает, усиливет страхи, фобии, то тут вывод очевиден – вашему ребенку квесты не нужны. Уровень тревожности в обществе растет, кому-то эту тревогу усиливать не нужно из-за особенностей психики. Кому-то нужно выбросить адреналин, все очень индивидуально», - рассказала она.
Тренд на хоррор-квесты сохраняется, также посетители любят мистические приключения, заявила PR-директор агрегатора «Мир Квестов» Анастасия Недумова в пресс-центре НСН.
