01.12.2021 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Спутник М: какой будет детская вакцинация?»

В России зарегистрирована новая вакцина «Спутник М», предназначенная для подростков от 12 до 17 лет. Предположительно, вакцинация детей начнётся уже в декабре 2021 года. Споры сторонников и противников массовой вакцинации от коронавируса не утихают во всем мире. Например, Минздрав Аргентины обвинили в вакцинации детей экспериментальной вакциной. Напомним, что многие страны мира перешли к иммунизации подростков еще летом: США, Канада, Израиль, Япония, Китай и большая часть европейских государств. Впереди планеты всей оказалась Коста-Рика, там уколы от коронавируса разрешили для всех детей с 5 лет.

В ходе пресс-конференции участники обсудят эпидемиологическую ситуацию в стране, а также дадут свою оценку массовой вакцинации.

Участники пресс-конференции:

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская;

Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн;

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

