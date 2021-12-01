Вирусолог Альтштейн: 2022 год может стать последним годом пандемии

Следующий год может стать финальным для пандемии, когда все страны окончательно получат доступ к вакцинам, и все будет зависеть только от поведения населения, заявил профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн Telegram-каналу «Радиоточка НСН».﻿

«У нас в стране сейчас ситуация плохая, "дельта"-штамм свирепствует, вирус очень заразный и в нашей стране дает довольно высокую летальность. Поэтому я убежденный сторонник вакцинации. Сейчас сделанные вакцины подавляют размножение этого вируса и уменьшают число заболевших, число смертей, есть вакцины в нашей стране и зарубежные. Сейчас порядка восьми миллиардов инъекций было сделано действующими вакцинами. Это говорит о том, что мы сейчас имеем возможность остановить эту пандемию. Вакцины помогут нам эту эпидемию остановить. Я думаю, что следующий год, когда во всех странах уже будут доступны вакцины, есть полная возможность, чтобы следующий год был последним годом пандемии, но это абсолютно зависит от людей. Мы можем эту пандемию остановить. Если мы будем сопротивляться вакцинации, сопротивляться ношению масок – у нас в России люди обычно носят маску под носом – следующий год последним не будет», - объяснил вирусолог.

Ранее он в пресс-центре НСН рассказал, как проходили испытания детской вакцины «Спутник М». По его словам, вакцина от коронавируса для подростков успешно прошла первые две фазы клинических исследований, третий этап которых будет проведен параллельно с вакцинацией.

