«Летальность очень низкая»: Вирусолог рассказал, как протекает коронавирус у детей
Анатолий Альтштейн отметил, что дети болеют легче взрослых, но являются активными переносчиками вируса.
Дети переносят коронавирус гораздо легче взрослых, но могут активно заражать окружающих, заявил профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в пресс-центре НСН.
«Дети заражаются коронавирусом "дельта" так же, как и взрослые, другое дело, что у них намного легче протекает заболевание, но они, с одной стороны, все-таки изредка могут болеть тяжело и даже умирать. С другой стороны, они являются переносчиками вируса, который от них легко передается взрослым, старикам и другим детям. Поэтому и возникает необходимость думать о их вакцинации. Что касается летальности коронавируса среди детей, то это очень низкая цифра. Если считать по той летальности, которая официально регистрируется, то это примерно пять тысячных процента», - рассказал вирусолог.
В России наблюдается рост заболеваемости детей коронавирусом, однако они переносят болезнь легче, чем взрослые, сказала ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач-педиатр Светлана Кондратьева.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,6 млн+32 648 / сут.
Умерли
275 тыс.+1 229 / сут.
Выздоровели
8,3 млн+33 442 / сут.
- Лукашенко пригрозил остановить транзит энергоносителей в случае закрытия границы Польши
- Приморский край ввел QR-коды для посещения непродовольственных магазинов
- Организаторам концерта рэпера L’One в MUSIC MEDIA DOME грозит штраф до 1 млн рублей
- В России выявили 32 837 случаев COVID-19 за сутки
- СМИ: Первый канал не заплатил правообладателю за лицензию на шоу «Две звезды»
- В МИД заявили о 125 тысячах солдат и офицеров ВСУ в Донбассе
- Церемония прощания с Александром Градским началась в Москве
- В 30 регионах России задержали 85 подпольных оружейников
- Захарова: Санкции против России показывают слабость США
- Лукашенко: Белоруссия будет с РФ в случае агрессии со стороны Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru