«Летальность очень низкая»: Вирусолог рассказал, как протекает коронавирус у детей

Анатолий Альтштейн отметил, что дети болеют легче взрослых, но являются активными переносчиками вируса. 

Дети переносят коронавирус гораздо легче взрослых, но могут активно заражать окружающих, заявил профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в пресс-центре НСН.

«Дети заражаются коронавирусом "дельта" так же, как и взрослые, другое дело, что у них намного легче протекает заболевание, но они, с одной стороны, все-таки изредка могут болеть тяжело и даже умирать. С другой стороны, они являются переносчиками вируса, который от них легко передается взрослым, старикам и другим детям. Поэтому и возникает необходимость думать о их вакцинации. Что касается летальности коронавируса среди детей, то это очень низкая цифра. Если считать по той летальности, которая официально регистрируется, то это примерно пять тысячных процента», - рассказал вирусолог.

В России наблюдается рост заболеваемости детей коронавирусом, однако они переносят болезнь легче, чем взрослые, сказала ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач-педиатр Светлана Кондратьева.

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ФОТО: НСН
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