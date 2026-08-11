13.08.2026 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг заслуженного врача России, врача-эпидемиолога, академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко на тему: «Снова в школу: Как защитить детей от инфекций в новом учебном году».

С началом учебного года дети возвращаются в классы, спортивные секции и кружки, вновь оказываясь в больших коллективах. Вместе с привычным школьным ритмом начинается и сезонный рост инфекционных заболеваний — ОРВИ, гриппа и других вирусных инфекций.

Инфекционная безопасность в школе — это не только прививки и своевременное лечение. Важную роль играют санитарное состояние помещений, проветривание, гигиена, режим дня, питание и ответственное отношение родителей к состоянию здоровья ребёнка. Один заболевший школьник может стать источником инфекции для целого класса, поэтому профилактика особенно важна в первые недели после возвращения с каникул.

Отдельное внимание будет уделено вакцинации школьников. Перед началом учебного года родителям важно проверить прививочный статус ребёнка и убедиться, что необходимые прививки сделаны вовремя. Особую актуальность в преддверии осеннего сезона приобретает вакцинация против гриппа.

Также в ходе эфира особое внимание будет уделено вопросам школьного питания, рекомендациям по режиму дня и переходу от длинных летних каникул к учебному распорядку.

В ходе брифинга будут обсуждаться слудующие вопросы:

Какие инфекции наиболее опасны для школьников осенью?

Какие прививки стоит сделать перед началом учебного сезона?

Как школы готовятся к сезону простуд?

Как отличить обычное ОРВИ от гриппа?

Насколько защищены школьники от инфекционных заболеваний?

Какие изменения необходимы в системе школьного питания?

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

