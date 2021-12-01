Детский омбудсмен назвала главные опасения родителей в связи с вакцинацией подростков

Вопрос вакцинации детей разделил родителей на две категории: некоторые опасаются, что будут нарушены права невакцинированных школьников, заявила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в пресс-центре НСН.

«У нас общество разделилось на две части: одни, которые четко понимают, что вакцинация неизбежна и нужна, другие родители категорически против. Здесь мы можем говорить о противниках вакцинации не только против ковида, у нас всегда были родители, которые против любых прививок», - отметила Ярославская.

По ее словам, обращений, связанных с вакцинацией детей, приходит немного. В основном родителей волнует вопрос ограничений, которые могут коснуться непривитых детей.

«Они чаще всего как раз связаны с опасением, что будут нарушены права детей на образование, что введутся QR-коды. Здесь я хочу сказать, что проблема вакцинации никаким образом не должна ущемлять права ребенка на образование, здесь нужно крепко думать, об этом речи вообще не идет», - объяснила она.

Вакцина для подростков по своей сути отличается от «Спутник V» только дозировкой, заявил ранее профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в пресс-центре НСН.

