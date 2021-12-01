Альтштейн: Третья фаза исследований «Спутник М» будет проводиться одновременно с вакцинацией
Профессор вирусологии Института имени Гамалеи отметил, что безопасность детской вакцины не вызывает у специалистов никаких вопросов.
Вакцина от коронавируса для подростков «Спутник М» успешно прошла первые две фазы клинических исследований, третий этап которых будет проведен параллельно с вакцинацией населения, заявил профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в пресс-центре НСН.
«Основа вакцины "Спутник V" была создана в феврале 2020 года, то есть, еще даже до объявления пандемии, затем были доклинические исследования, которые проводятся на животных, потом были первая и вторая фазы клинических исследований с участием ограниченного числа людей. Потом была третья фаза, в которой принимали участи уже десятки тысяч человек, там была показана высокая эффективность вакцины. Что касается детской вакцины, она исследовалась этим летом – клинические исследования первой и второй фазы были проведены. Результаты были хорошие, сейчас идет формирование третьей фазы, которая будет проводиться одновременно с широким применением вакцины среди детей. У нас есть полная уверенность в том, что это вакцина безопасна», - рассказал вирусолог.
Родителям не стоит беспокоиться о нарушении прав их детей в связи с вакцинацией подростков, так как все четко прописано в законе, заявила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская ранее в пресс-центре НСН.
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