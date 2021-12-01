Вирусолог назвал «неэффективную» российскую вакцину от COVID-19

Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что «ЭпиВакКорона» не подтвердила свою эффективность. 

Все вакцины, сделанные на основе «Спутник V», являются эффективными и безопасными, по «КовиВак» еще не были опубликованы результаты финальных исследований, а «ЭпиВакКорона» признана медицинским сообществом неэффективной, заявил профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в пресс-центре НСН.

«У нас есть платформа «Спутник V», на основе которой сделана детская вакцина, назальная вакцина, «Спутник Лайт», вот это все проверенные и работающие вакцины. Вакцина «КовиВак» еще находится в изучении, по ней не опубликованы результаты по третьей фазе. Мы точно не знаем, насколько она эффективна. Что касается вакцины «ЭпиВакКорона», эта вакцина совершенно неэффективна. Я думаю, что это ясно сегодня всем», - рассказал он.

Следующий год может стать финальным для пандемии, когда все страны окончательно получат доступ к вакцинам, и все будет зависеть только от поведения населения, заявил Анатолий Альтштейн в пресс-центре НСН ранее.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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