«Деление ребенка»: Омбудсмен назвала самые частые обращения родителей в пандемию

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская отметила, что в период пандемии увеличилось число разводов, что повлекло за собой ряд проблем. 

В период пандемии родители все чаще обращаются с вопросами определения места жительства ребенка и порядка общения с ним из-за развода, заявила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в пресс-центре НСН.

«Обращения связаны с ограничением свободы передвижения семьи. У нас увеличилось количество разводов в период пандемии, а если увеличилось количество разводов, то, как следствие, начинают появляться жалобы по определению места жительства ребенка и порядок общения с ним. Это количество обращений всегда стабильно высокое, в период пандемии этот рост наблюдается. Самые больные и многочисленные обращения – это деление ребенка, они начинают детей пилить, разрывать на части», - рассказала Ярославская.

Родителям не стоит беспокоиться о нарушении прав их детей в связи с вакцинацией подростков, так как все четко прописано в законе, заявила уполномоченный по правам ребенка в Москве в пресс-центре НСН ранее.

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ФОТО: pixabay.com
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