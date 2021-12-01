Детский омбудсмен призвала родителей не «расшатывать» ситуацию с вакцинацией
По словам Ярославской, права детей уже защищены российским законодательством.
Родителям не стоит беспокоиться о нарушении прав их детей в связи с вакцинацией подростков, так как все четко прописано в законе, заявила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в пресс-центре НСН.
«Конституционные права детей никто нарушать не будет. У нас с вами есть Федеральный закон 157 об иммунно-профилактических инфекционных болезнях, который четко закрепляет по всей стране право родителей вакцинировать детей. Прежде чем расшатывать ситуацию, почитайте, пожалуйста, уважаемые родители, законодательство, которое в нашей стране уже защитило права детей», - отметила Ярославская.
Вопрос вакцинации детей разделил родителей на две категории, некоторые опасаются, что будут нарушены права невакцинированных школьников, Ольга Ярославская в пресс-центре НСН ранее.
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