Детский омбудсмен призвала родителей не «расшатывать» ситуацию с вакцинацией

Родителям не стоит беспокоиться о нарушении прав их детей в связи с вакцинацией подростков, так как все четко прописано в законе, заявила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в пресс-центре НСН.

«Конституционные права детей никто нарушать не будет. У нас с вами есть Федеральный закон 157 об иммунно-профилактических инфекционных болезнях, который четко закрепляет по всей стране право родителей вакцинировать детей. Прежде чем расшатывать ситуацию, почитайте, пожалуйста, уважаемые родители, законодательство, которое в нашей стране уже защитило права детей», - отметила Ярославская.

Вопрос вакцинации детей разделил родителей на две категории, некоторые опасаются, что будут нарушены права невакцинированных школьников, Ольга Ярославская в пресс-центре НСН ранее.

