21.08.2026 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Спрос рухнул, а цены растут. Какие сюрпризы готовит россиянам рынок недвижимости»
Летний сезон 2026 года стал для российского рынка недвижимости временем противоречивых тенденций. Спрос на ипотеку заметно снизился после июньского всплеска: в июле россияне оформили ипотечных кредитов примерно на 355,3 млрд рублей — на 25,4% меньше, чем месяцем ранее. При этом за январь–июль общий объём ипотечных выдач достиг около 2,6 трлн рублей, что на 38% больше результата за аналогичный период прошлого года.
Охлаждение спроса пока не привело к обвалу стоимости жилья. По оценкам экспертов, с начала года цены на новостройки в номинальном выражении выросли на 3,6%. Однако с учётом инфляции реальная стоимость первичного жилья снизилась примерно на 0,5%.
По данным Росстата, уже в I квартале 2026 года средняя цена квадратного метра на первичном рынке по России составляла около 219,5 тыс. рублей против 202 тыс. рублей годом ранее. На вторичном рынке — 144 тыс. рублей против 126,6 тыс. рублей годом ранее. Индекс цен за квартал также показывал рост: первичное жильё подорожало на 3,9%, вторичное — на 1,8%.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Почему спрос на ипотеку снизился?
- Что происходит с ценами на жилье?
- Почему квартиры дорожают при снижении спроса?
- Подешевеют ли новостройки?
- Что сейчас выгоднее: новостройка или вторичка?
- Сохранятся ли льготные ипотечные программы?
- Что будет с ценами осенью?
- Какие прогнозы до конца 2026 года?
Участники пресс-конференции:
- Депутат Госдумы зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева;
- Основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев;
- Брокер, директор агентства недвижимости Мария Солякова.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 11:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8