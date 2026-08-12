21.08.2026 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Спрос рухнул, а цены растут. Какие сюрпризы готовит россиянам рынок недвижимости»



Летний сезон 2026 года стал для российского рынка недвижимости временем противоречивых тенденций. Спрос на ипотеку заметно снизился после июньского всплеска: в июле россияне оформили ипотечных кредитов примерно на 355,3 млрд рублей — на 25,4% меньше, чем месяцем ранее. При этом за январь–июль общий объём ипотечных выдач достиг около 2,6 трлн рублей, что на 38% больше результата за аналогичный период прошлого года.



Охлаждение спроса пока не привело к обвалу стоимости жилья. По оценкам экспертов, с начала года цены на новостройки в номинальном выражении выросли на 3,6%. Однако с учётом инфляции реальная стоимость первичного жилья снизилась примерно на 0,5%.



По данным Росстата, уже в I квартале 2026 года средняя цена квадратного метра на первичном рынке по России составляла около 219,5 тыс. рублей против 202 тыс. рублей годом ранее. На вторичном рынке — 144 тыс. рублей против 126,6 тыс. рублей годом ранее. Индекс цен за квартал также показывал рост: первичное жильё подорожало на 3,9%, вторичное — на 1,8%.



В ходе пресс-конференции участники обсудят:



Почему спрос на ипотеку снизился?

Что происходит с ценами на жилье?

Почему квартиры дорожают при снижении спроса?

Подешевеют ли новостройки?

Что сейчас выгоднее: новостройка или вторичка?

Сохранятся ли льготные ипотечные программы?

Что будет с ценами осенью?

Какие прогнозы до конца 2026 года?



Участники пресс-конференции:



Депутат Госдумы зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева;

Основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев;

Брокер, директор агентства недвижимости Мария Солякова.



Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.



Начало пресс-конференции в 11:00



Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:



8 (903) 594 54 37



Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



