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Спрос рухнул, а цены растут. Какие сюрпризы готовит россиянам рынок недвижимости

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Начало конференции

11:00

21 августа 2026

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2

аккредитация журналистов

8 (903) 594 54 37

21.08.2026 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Спрос рухнул, а цены растут. Какие сюрпризы готовит россиянам рынок недвижимости»

Летний сезон 2026 года стал для российского рынка недвижимости временем противоречивых тенденций. Спрос на ипотеку заметно снизился после июньского всплеска: в июле россияне оформили ипотечных кредитов примерно на 355,3 млрд рублей — на 25,4% меньше, чем месяцем ранее. При этом за январь–июль общий объём ипотечных выдач достиг около 2,6 трлн рублей, что на 38% больше результата за аналогичный период прошлого года.

Охлаждение спроса пока не привело к обвалу стоимости жилья. По оценкам экспертов, с начала года цены на новостройки в номинальном выражении выросли на 3,6%. Однако с учётом инфляции реальная стоимость первичного жилья снизилась примерно на 0,5%.

По данным Росстата, уже в I квартале 2026 года средняя цена квадратного метра на первичном рынке по России составляла около 219,5 тыс. рублей против 202 тыс. рублей годом ранее. На вторичном рынке — 144 тыс. рублей против 126,6 тыс. рублей годом ранее. Индекс цен за квартал также показывал рост: первичное жильё подорожало на 3,9%, вторичное — на 1,8%.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

  • Почему спрос на ипотеку снизился?
  • Что происходит с ценами на жилье?
  • Почему квартиры дорожают при снижении спроса?
  • Подешевеют ли новостройки?
  • Что сейчас выгоднее: новостройка или вторичка?
  • Сохранятся ли льготные ипотечные программы?
  • Что будет с ценами осенью?
  • Какие прогнозы до конца 2026 года?

Участники пресс-конференции:

  • Депутат Госдумы зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева;
  • Основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев;
  • Брокер, директор агентства недвижимости Мария Солякова.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8


ФОТО: ТАСС / Максим Конанков / Octagon.Media

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