Вирусолог назвал главное отличие «Спутник М» от вакцины для взрослых
Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн отметил, что доза препарата для подростков меньше в пять раз, для детей – в десять.
Вакцина для подростков по своей сути отличается от «Спутник V» только дозировкой, заявил профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в пресс-центре НСН.
«Вакцина "Спутник М" - это то же самое, что вакцина "Спутник V", то есть, это аденовирус 26-го или 25-го типа, в геном которого встроен коронавирусный ген, который отвечает за возникновение иммунитета к этому вирусу. Этот вирус сделан так, что у него очень ограниченная инфекционность, он не размножается в организме ребенка или в организме взрослого. Детская вакцина отличается тем, что доза в пять раз меньше – это для подростков, а для более маленьких детей, когда будет такая вакцина разрешена, это в 10 раз меньше», - объяснил он.
Минздрав РФ 24 ноября зарегистрировал вакцину от коронавируса «Спутник М», предназначенную для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. После вакцинации препаратом иммунитет сформировался у 93,2% добровольцев. Об этом сообщается в инструкции к вакцине, опубликованной на сайте государственного реестра лекарственных средств.
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